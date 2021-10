Dwayne Johnson rivela di aver incontrato Vin Diesel dopo il litigio: “Siamo filosoficamente diversi”

Dwayne Johnson anni fa ha reso pubblica la sua antipatia nei confronti di Vin Diesel, e lo ha fatto attraverso un post su Instagram in cui ha criticato, senza citarlo, il modo di agire dell’interprete di Dominic Toretto. Durante un’intervista a Vanity Fair Dwayne Johnson è tornato a parlare di quella faida tra lui e Vin Diesel scoppiata sul set di Fast and Furious 8, ed ha rivelato anche che in seguito ci fu un incontro chiarificatore.

Ecco le sue parole:

Si, abbiamo avuto un incontro, non vorrei definirlo pacifico, però c’è stato. Preferisco chiamarlo un incontro chiarificatore. Abbiamo avuto una buona discussione dentro la mia roulotte, ed è stato dopo quell’incontro che è venuto fuori in maniera chiara e cristallina che siamo completamente agli opposti, e si è concordato di lasciare le cose in quel modo. Siamo due persone filosoficamente diverse, e ci approcciamo a questo business del fare film in maniera differente.

Dwayne Johnson, oltre ad aver parlato dell’incontro con Vin Diesel, ha anche ammesso che dopo le sue parole su Instagram contro l’attore, nonostante avesse sbagliato, ha ricevuto una sorta di approvazione da parte di altri addetti ai lavori, che, evidentemente, la pensavano alla stessa maniera.

Possiamo dire che si tratta della fine di questa “faida”? Staremo a vedere.