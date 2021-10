Dave Chappelle sotto accusa, la dipendente: “The Closer è transfobico” e Netflix la licenzia

Netflix ha sospeso una dipendente transessuale diventata recentemente nota per aver scritto un tweet virale contro The Closer, l’ultimo speciale Netflix dello stand-up commedian Dave Chappelle, accusato di contenere diverse battute a sfondo transfobico.

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness – all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense".

We are not offended 🧵

— Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021