Apple lavora a una console simile a Nintendo Switch?

Nonostante non si tratti per il momento di informazioni su cui fare affidamento, un report sembra aver confermato uno dei piani di Apple, che riguarderebbe un nuovo dispositivo simile all’ultima console ibrida di Nintendo. Parliamo ovviamente di Nintendo Switch, che dopo essere tornata sul mercato in una veste del tutto nuova grazie alla versione OLED, potrebbe ricevere un’ulteriore competitor, direttamente per via di un progetto del colosso di Cupertino.

Abbiamo a che fare nello specifico di un hardware che dovrebbe essere arricchito da molteplici giochi esclusivi, come svelato da iDrop News, visto che Apple si troverebbe in fase di trattativa con diverse importanti software house. La console potrebbe offrire un’esperienza di stampo premium per quel che riguarda il gioco ibrido, e di titoli così d’impatto da riuscire a competere con le enormi esclusive Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey.

Sembra che la compagnia possa aver messo in pausa il progetto per via del Covid, ma che è comunque possibile che questo sia ormai vicino all’essere rilasciato. La console dovrebbe offrire performance a metà fra l’esperienza casalinga di PS5 e quella ibrida di Nintendo Switch, nonché debuttare con “colori divertenti”, forse in maniera simile a quanto scelto da Nintendo più che da Sony. Non è da escludere che il nuovo hardware possa beneficiare degli headset AR/VR della compagnia, e si parla anche della possibilità che questo sia basato sul chip A14 Bionic delle Apple TV mai rilasciato.

Il prezzo potrebbe essere più simile alla next-gen arrivata lo scorso anno sugli scaffali rispetto all’offerta di Nintendo, ma abbiamo anche in questo caso a che fare con dei dettagli non ancora confermati, visto che la compagnia non si è espressa per il momento sulla questione.