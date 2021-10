Windows 11: anche il Blocco Note verrà rivisto

Come confermato per errore da un ingegnere di Microsoft, anche l'app del Blocco Note di Windows 10 vedrà un redesign su Windows 11.

Nel corso degli ultimi mesi gli sviluppatori che hanno lavorato a Windows 11 si sono soffermati non solo sullo sviluppo di nuove funzionalità per l’OS in questione, visto che anche l’occhio ha avuto la sua parte, e non sono mancati redesign relativi ad alcune delle app più utilizzare sul nuovo sistema operativo. Si parla ad esempio di Paint, Orologio e Foto, e sembra che il tutto non sia finito qui. Dopo avervi parlato del possibile nuovo riproduttore, trovate a questo link il nostro approfondimento, torniamo ad approfondire le novità per quel che riguarda il Blocco Note.

Come riportato infatti da FireCube sulla piattaforma di Twitter, con anche i relativi screenshot che fanno chiarezza sulla questione, un impiegato della compagnia di Redmond ha per errore leakato il nuovo design del Blocco Note di Windows 11, in dei post subito cancellati. Potete ammirare il tutto qui di seguito.

Notepad Windows 11 design leaked by Microsoft engineer then quickly deleted. We can see a new Fluent Design windows 11 settings for the app and also a WinUI menu bar#Windows11 #FluentDesign #CaughtIn4K pic.twitter.com/iV1FUIuoa5 — FireCube (@FireCubeStudios) October 9, 2021

Ovviamente, visto che Windows 11 è già stato ufficialmente rilasciato, o almeno risulta per molti finalmente scaricabile dato che il lancio durerà molto tempo, parliamo di un update che avrà modo di arrivare solamente in seguito. Il menù a tendina si limita ora a offrire le opzioni per File, Edit e View, in perfetto stile che ricorda la semplicità a cui l’applicazione in questione mira. Sembra che Format e Aiuto siano state incorporate dentro le tre voci. Per quel che riguarda il lato estetico, non mancano dei bordi arrotondati in stile Windows 11.

Nella seconda foto è possibile vedere che Microsoft potrebbe offrire dei temi personalizzati, come anche che l’esperienza di scrittura potrà forse essere modificata, con possibilità all’infuori dello standard che abbiamo visto fino a oggi. Il tutto non è ancora stato confermato, e avremo sicuramente presto modo di scoprire ulteriori dettagli in merito al tutto grazie alle informazioni ufficiali della compagnia.