La Famiglia Addams 2: tre clip, una featurette e uno special dal primo film

La Famiglia Addams 2 è già nelle sale americane da qualche giorno: in attesa che arrivi anche nel nostro Paese (dal 28 ottobre, preceduto da una speciale anteprima presso Alice nella Città) vi mostriamo tre clip tratte dalla pellicola (“The Addams Camper”, “Fire in the Hole” e “Force of Nature”), oltre a un bizzarro video in cui Mercoledì vi mostrerà come… realizzare una manicure perfetta in stile Addams e una videocompilation dei migliori momenti della coppia Gomez-Morticia.

Virginia Raffaele (Morticia), Pino Insegno (Gomez), Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli(Pugsley) e Loredana Bertè (Nonna Addams) tornano a dare voce ai componenti di questa stramba famiglia, che in versione originale vanta le voci di Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon “Wanna” Walton, Wallace Shawn, con Snoop Dogg a interpretare il Cugino IT e la partecipazione di Bette Midler e Bill Hader.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che coinvolga tutta la famiglia, tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia alla grande casa dove troverà il modo di spassarsela. Con l’orribile camper stregato, gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente profondamente diversa dai suoi genitori. Come mai è tanto infastidita dalle loro egocentriche manifestazioni d’affetto? E chi sono i due sconosciuti che li seguono minacciosi?

