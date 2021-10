Jon Bernthal non vuole interpretare Wolverine, preferisce Punisher

Jon Bernthal è stato di recente intervistato da Forbes, ed ha parlato anche delle possibilità che riguarderebbero un suo coinvolgimento in nuovi progetti Marvel nei panni di Wolverine, ma l’attore ha smentito le voci, parlando del suo amore per Punisher.

Ecco cosa ha dichiarato l’interprete:

I criteri per cui decido quale possa essere il mio prossimo lavoro sono: la sceneggiatura, le persone con cui lavoro, il regista. Se tutte queste cose funzionano per come desidero allora procedo. Ora tu mi fai questa domanda riguardo la Marvel perché è una questione che interessa a molta gente, ed io ho tanto rispetto per questa cosa. Però ciò che posso dirti è che sento Frank Castle mio fin dentro le ossa […] nutro un profondo rispetto per la comunità militare e per le persone per cui questo personaggio rappresenta qualcosa. Però qualsiasi cosa arriverà sulla mia strada la valuterò e ne sarò grato.