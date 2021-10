FIFA potrebbe cambiare nome e intitolarsi EA Sports FC

FIFA è ormai da un decennio il titolo videoludico più gettonato quando si parla di calcio, ma questo ormai storico binomio che associa EA Sports e la Fédération Internationale de Football Association sembra che potrebbe sciogliersi, perché la EA sembra possa essere intenzionata prossimamente a cambiare il nome del suo titolo in EA Sports FC.

Questo perché lo stesso Cam Weber di EA Sports pare abbia confermato questa possibilità di cambio del titolo, e, del resto tra l’1 ed il 4 ottobre risulterebbe che EA avrebbe registrato il marchio EA Sports FC rispettivamente alla britannica Intellectual Property Office ed all’europea Intellectual Property Office.

Weber ha però assicurato che, qualora la separazione dovesse effettivamente esserci, ciò non toglierebbe alla EA Sports quell’offerta ampia di campionati, calciatori e stadi in cui giocare e far divertire tutti gli appassionati.

Weber ha infatti dichiarato: