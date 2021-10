Buffy L’Ammazzavampiri ha rischiato di essere un personaggio di Mortal Kombat

Mortal Kombat, negli ultimi anni, ha dato il via all’introduzione di guest character all’interno del sanguinolento picchiaduro a incontri: il co-creatore e produttore storico del franchise, Ed Boon, ha rivelato che tra i possibili nomi di personaggi ospiti, più volte, è sbucato quello di Buffy L’Ammazzavampiri.

Trust me, her name has come up many times (over the years) in our conversations about possible guests in Mortal Kombat. https://t.co/k8539mTSJo

— Ed Boon (@noobde) October 6, 2021