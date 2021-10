WhatsApp testa la possibilità di fermare e riprendere la registrazione degli audio

WhatsApp continua a essere aggiornato da parte da Facebook con novità inaspettate da ormai molto tempo, con moltissimi update che arrivano per migliorare le potenzialità dell’app sotto diversi fronti, che si tratti di nuove funzionalità o di miglioramenti ad alcune già esistenti. Dopo aver potuto dare un’occhiata ai backup protetti usando la crittografia end-to-end, come approfondito nel nostro articolo dedicato, grazie alle pagine di WABetaInfo, un nuovo dettaglio legato ai miglioramenti degli audio sulla piattaforma è emerso.

Come approfondito sul noto portale che tratta il mondo di WhatsApp infatti, la compagnia è attualmente al lavoro al fine di permettere agli utenti di mettere in pausa i messaggi vocali e di riprenderli in un secondo momento, dettaglio in realtà che risulterebbe per molti davvero utile, ma che fino a oggi non è stato presente nell’app.

Si tratta di un passo in avanti rispetto alla semplice possibilità di poter riascoltare i propri audio prima di inviarli, e come mostra un primo video illustrativo le due feature sono legate a doppio filo. Potete ammirare il filmato di WABetaInfo in cui il tutto viene mostrato qui di seguito, ma è bene specificare che il design finale della feature potrebbe risultare molto diverso.

Attualmente, non sappiamo quando la nuova funzionalità avrà modo di essere inserita all’interno dell’app, visto che questa si trova attualmente in una fase di test piuttosto chiusa, ma speriamo di poterne scoprire di più molto presto. Come spiegato, la novità dovrebbe essere rilasciata sia su iOS che su Android, anche se il video mostrato proviene dal primo sistema.

Capita a tutti gli utenti di dover interrompere un audio per un eventuale imprevisto nato mentre si procedeva con la registrazione, e il tutto dovrebbe finalmente riuscire a evitare l’inconveniente con un semplice bottone per mettere in pausa il vocale.