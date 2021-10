Matrix: i protagonisti della saga celebrano il primo film in un video ufficiale

Il retaggio di Matrix, sul cinema e sulla cultura popolare in genere, è stato immenso: qual è stato l’impatto personale del primo film della saga sugli interpreti della stessa? Ce lo raccontano interpreti del film originale come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss così come attori che vi prendono parte per la prima volta ora, per Matrix Resurrection, come ad esempio Eréndira Ibarra.

Matrix Resurrections è il tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

