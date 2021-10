No Time to Die: non ci sarà uno spin-off sul personaggio di Ana De Armas, nè su altri character

Barbara Broccoli, produttrice dei film su James Bond, ha smentito la possibilità di uno spin-off di No Time to Die dedicato al personaggio di Ana de Armas.

La forza del franchise di James Bond è sempre stata quella di puntare sui lungometraggi da far uscire sul grande schermo, ma, la presenza di alcuni character in No Time to Die, in particolare della Paloma di Ana De Armas, avrebbe fatto pensare a diversi appassionati che, magari, si sarebbero potuti generare degli interessanti spin-off. L’ipotesi però è stata decisamente smentita dalla produttrice Barbara Broccoli.

Ecco le sue parole:

Il successo di questi film è sempre stato legato al personaggio principale, e fino ad ora non è mai stato fatto uno spin-off, e non penso che ci sia in programmazione di farne in futuro. Ma non si sa mai.

Alla fine uno spiraglio per un possibile spin-off è stato lasciato, ma le prime parole della Broccoli su un progetto spin-off di James Bond, magari dedicato alla Paloma di Ana De Armas, sembrano totalmente andare contro questa possibilità.

Ricordiamo che No Time to Die è attualmente al cinema. Nel film diretto da Cary Joji Fukunaga, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.