Madonna rivela: “Ho rifiutato di fare Catwoman, e potevo recitare in Matrix”

La carriera di Madonna è stata costellata di tantissimi successi, ma anche in un percorso artistico come quello della grande popstar c’è spazio per i pentimenti: come quello di aver rifiutato la parte di Catwoman in Batman: Il Ritorno, e di non aver accettato di lavorare in Matrix.

La cantante ha fatto queste rivelazioni da Jimmy Fallon. Ecco le sue parole:

Ho rifiutato la parte di Catwoman in Batman: Il Ritorno e quella della protagonista in Showgirls, e con il senno di poi mi pento di non aver fatto Catwoman. E poi non ho voluto lavorare a Matrix, ci puoi credere? Si può considerare uno dei migliori film mai fatti, ed una parte di me si pente per quel particolare momento della mia vita.

Avreste preferito più vedere Madonna nella parte di Catwoman, oppure vederla comparire in Matrix? Certo è che si tratta di film grandiosi che sono ben riusciti anche senza il contributo di Madonna. Ricordiamo che in Batman: Il Ritorno il ruolo di Catwoman venne occupato da Michelle Pfeiffer, che offrì una interpretazione iconica.

Attualmente la popstar Madonna è al lavoro su un biopic dedicato alla sua vita.