Madonna dirigerà il biopic sulla sua vita

Sarà la stessa Madonna a dirigere il biopic sulla sua vita, scritto insieme a Diablo Cody di cui si parla da un po’ di tempo.

Con un plot twist inaspettato, arriva la notizia che il biopic sulla vita e la carriera di Madonna sarà diretto dalla stessa cantante, attrice e regista. Si tratta di un progetto in cantiere già da diverso tempo, scritto insieme all’autore, già Premio Oscar, Diablo Cody.

Il film avrà tanti momenti della vita e della carriera della star da prendere in considerazione, dato che Madonna in cinque decadi ha cambiato volto, pelle e stile musicale innumerevoli volte, intraprendendo anche la carriera di attrice e regista. Inoltre il suo coinvolgimento in prima persona è in linea con quello delle super star protagoniste di altri biopic, come Bohemian Rhapsody e Rocketman, che ha visto i Queen ed Elton John impegnati nelle vesti di consulenti creativi o di produttori esecutivi.

Il film ancora senza titolo sarà prodotto da Universal Pictures, ma attualmente non è ancora chiara la data d’inizio dei lavori, né da chi sarà composto il cast. Nel frattempo però sono arrivate le dichiarazioni di Madonna:

Voglio raccontare l’incredibile viaggio della mia vita, che mi ha portato come artista, musicista, ballerina, essere umano, a tentare di farmi strada in questo mondo. Il focus di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono molte storie non raccontate, e chi meglio per raccontarle se non me stessa? È fondamentale condividere le montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione.

Che ne pensate di questa decisione dell’artista? Quanta curiosità avete di vedere il biopic su Madonna?