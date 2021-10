LEGO Titanic, presentato il set del famoso transatlantico lungo più di un metro

Dopo i tanti rumor emersi da inizio anno è arrivato finalmente il momento in cui LEGO ha annunciato ufficialmente il set della nave più famosa del mondo, il 10294 LEGO Titanic, che permetterà di realizzare il modello del transatlantico lungo 135 cm.

Il set, che inizialmente secondo i rumor doveva avere addirittura 12000 pezzi, è in realtà composto da 9090 pezzi che permettono di realizzare un modello da esposizione con i relativi supporti che potrà essere separato in tre sezioni, prua, centrale e poppa mostrandoci al suo interno i vari scompartimenti compresi i motori a vapore che funzionano realmente.

Inoltre, muovendo i giganteschi pistoni anche le eliche ruoteranno veramente.

Il modello finale sarà lungo 135 cm e alto 44 e sarà disponibile una targhetta espositiva con il nome della nave realizzata con i tile round 2×2 visti per la prima volta nel set LEGO Ideas 21327 Typewriter.

Il set sarà disponibile dal 1° novembre su LEGO Shop al prezzo di 629 Eur.

Di seguito la descrizione del set.

Sin da quando il Titanic salpò per il suo fatidico viaggio inaugurale nel 1912, la famosa nave ha catturato l’immaginazione di tutto il mondo. Adesso puoi renderle omaggio con questo colossale progetto di costruzione del modello costruibile del Titanic LEGO® (10294).

Un autentico modello in scala

Questo modello in scala 1:200 è progettato in 3 sezioni, che ricreano fedelmente il Titanic in ogni sua caratteristica. Lo spaccato rivela dettagli dell’interno come la sala da pranzo della prima classe, la grande scalinata, uno dei locali caldaia e molte cabine passeggeri di classi diverse. Fai rivivere la storia del Titanic ricreando dettagli come il ponte della nave, il ponte promenade, la sala lettura, la piscina e altro.

Oltre 9.000 pezzi per il progetto di costruzione per eccellenza

Lungo 135 cm, questo è uno dei più grandi modelli LEGO di sempre. E con oltre 9.000 pezzi, si rimane piacevolmente immersi nella costruzione per ore, che culmina con uno sbalorditivo pezzo da esporre con orgoglio.