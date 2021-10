La Ruota del Tempo: una clip tratta dalla serie Prime Video

Amazon Prime Video ha rivelato durante il New York Comic Con una nuova clip dedicata alla serie La Ruota del Tempo, in uscita a novembre.

Durante il New York Comic Con è stata rivelata una clip tratta da La Ruota del Tempo, la serie TV che sarà distribuita da Amazon Prime Video a novembre. Nel filmato viene mostrato il primo incontro di Moiraine e Lan con gli abitanti dei Fiumi Gemelli, inclusi i personaggi di Rand, Egwene, e Perrin.

Qui sotto trovate la clip tratta da La Ruota del Tempo.

Sono stati rivelati anche tre membri del cast che si uniranno alla seconda stagione della serie: ovvero Ceara Coveney (Dad, The Amazing World of Emma) che interpreterà Elayne Trakand, mentre Meera Syal (Peaky Blinders, Misfits) e Natasha O’Keefee (Broadchurch) interpreteranno personaggi di cui non sono ancora stati rivelati i ruoli.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie (La Ruota del Tempo in italiano) è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, ed essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

La serie arriverà su Prime Video il 19 novembre.