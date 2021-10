Twitter investe nella startup Facemoji

Twitter ha deciso di investire in Facemoji, startup con particolare focus per il mondo degli avatar, in quanto sembra che le due aziende abbiano visioni comuni.

Non è passato molto da quando Twitter ha confermato la vendita dell’azienda MoPub per 1,05 miliardi di dollari, ve ne abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato che trovate qui, e finalmente iniziano a emergere alcuni dei settori dove il colosso ha intenzione di offrire al fine di migliorare le potenzialità della sua piattaforma principale. Si parla questa volta di una startup focalizzata nel mondo degli avatar, che come molte sta avendo molto successo in questo periodo, questa prende il nome di Facemoji, e sembra il primo passo di Twitter per quel che riguarda nuovi investimenti.

Abbiamo a che fare con una piattaforma plug and play che aiuto gli sviluppatori di app e giochi a realizzare dei sistemi di avatar nei loro software, e che è riuscita a racimolare 3 milioni di dollari in seguito a dei finanziamenti, arrivati anche da Twitter. I competitor di Facemoji sono stati acquisiti per cifre folli nel corso degli anni, in quanto si tratta di un settore particolarmente importante, fra i principali ricordiamo l’acquisizione di Loom.ai da parte di Roblox e di HyperSense da parte di Epic Games.

In genere, come ricordano le pagine di TechCrunch, Twitter non si trova molto spesso a investire in altre compagnie, ma c’è da specificare che Facemoji sembra pronta per entrare anche nel mondo dei metaversi e degli NFT, settori particolarmente importanti al giorno d’oggi. Sappiamo da tempo che il social network si è aperto a questo mondo, e sembra che le società condividano una visione comune per quel che riguarda il futuro di questo specifico ambito.

Non sappiamo se in seguito all’investimento Twitter abbia intenzione di provare a procedere con un’acquisizione, come anche i piani delle due compagnie per collaborare a un unico scopo, ma forse avremo modo di scoprire ulteriori dettagli già nel corso dei prossimi mesi.