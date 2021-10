TikTok arriva sulle TV LG, ma non ancora in Italia

La nota piattaforma di TikTok sta per sbarcare anche sulle televisioni targate LG, anche se per il momento il tutto non riguarda il mercato italiano.

TikTok continua a espandersi a vista d’occhio, e non solo per quel che riguarda l’utenza che giornalmente si reca sulla piattaforma per intrattenersi con i moltissimi contenuti mostrati, ma anche per quel che riguarda le possibilità di fruizione del social network. Principalmente, TikTok viene utilizzato sui telefoni, ma come confermato da poco l’app è pronta ad arrivare anche sulle televisioni, che con molti più pollici potranno cambiare radicalmente l’esperienza.

Per il momento, si tratta di alcuni modelli di TV LG che avranno modo di supportare l’applicazione, come come confermato dalla compagnia stessa. TikTok è stato reso disponibile sui modelli webOS 5.0 e webOS 6.0 grazie a un’update del firmware, parliamo dei dispositivi prodotti nel 2020 e nel 2021, ma come confermato il tutto arriverà anche per i modelli del 2019 nei prossimi mesi. Per il momento, almeno in questa prima fase, come confermato alle pagine di The Verge, il tutto non debutterò globalmente, e l’Italia è purtroppo esclusa dal tutto attualmente.

È stato confermato infatti che l’arrivo di TikTok sulle TV LG è per ora previsto solamente in Regno Unito, Francia e Germania, ma speriamo ovviamente che il nostro paese venga presto aggiunto, e risulti possibile sfruttare l’applicazione in questo modo del tutto nuovo fra non molto tempo. Ovviamente, considerando il target relativo ai dispositivi della piattaforma, il risultato potrebbe non apparire al meglio su display con rapporti di visualizzazione diverse, oltre che dimensioni più grandi, ma staremo a vedere come la compagnia avrà ottimizzato il tutto molto presto.

La fase di lancio dovrebbe già essere iniziata, e non ci vorrà molto quindi prima di poter scoprire il parere di esperti e utenti in merito a questa nuova versione dell’app, che si pone l’obiettivo di funzionare semplicemente come su mobile, stando a quel che sappiamo senza ulteriori funzionalità.