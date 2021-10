The Last Duel: una clip e tre nuovi spot dal film di Ridley Scott

Diretto da Ridley Scott, il film targato 20th Century Studios The Last Duel arriverà il 14 ottobre: ecco una clip ufficiale e tre spot con footage inedito.

Nella nuova clip tratta da The Last Duel il personaggio di Matt Damon, Jean de Carrouges, e quello di Adam Driver, Jacques Le Gris, hanno una discussione sotto gli occhi di un folto pubblico di corte: in più, 20th Century Studios ha pubblicato tre nuovi spot, comprendenti scene inedite: “No Turning Back”, “Event” e “Lies”.

The Last Duel è una storia di tradimento e vendetta, diretta da Ridley Scott e interpretata da Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck, dal 14 ottobre nei cinema.

Il lungometraggio è ambientato nella brutalità della Francia del XIV secolo ed esplora l’onnipresente potere degli uomini, la fragilità della giustizia, e la forza e il coraggio di una donna disposta a lottare da sola in nome della verità. Basato su eventi reali, il film rivela ipotesi a lungo sostenute sull’ultimo duello autorizzato in Francia tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici diventati acerrimi rivali. Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente aggredita da Le Gris, accusa che lui nega, lei si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all’ultimo sangue, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio.

