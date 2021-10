Oppenheimer: Cillian Murphy protagonista del prossimo film di Christopher Nolan

La prossima opera cinematografica di Christopher Nolan comincia a concretizzarsi con un triplo annuncio: titolo ufficiale, protagonista e finestra di lancio. Il nuovo film, che narrerà dell’invenzione della bomba atomica e dei suoi fautori, si intitolerà semplicemente Oppenheimer (dal nome del fisico J. Robert Oppenheimer, appunto), avrà come protagonista Cillian Murphy e ha una data d’uscita prevista fissata per l’estate del 2023.

Il primo film del popolare regista sotto la produzione / distribuzione di Universal Pictures sarà dunque nuovamente di carattere storico, come Dunkirk, ma più squisitamente biografico (tratta dal libro Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin), e vedrà il ritorno del sodalizio con uno dei suoi attori prescelti, Murphy, noto in tv per Peaky Blinders ma che ha già lavorato con Nolan per la sua trilogia su Batman, Inception e Dunkirk.

La produzione del film comincerà all’inizio del 2022, la pellicola sarà girata, naturalmente, in IMAX 65mm e il direttore della fotografia sarà Hoyte Van Hoytema, già al lavoro su Tenet, Dunkirk e Interstellar. Le musiche sarà del compositore della colonna sonora di Tenet, Ludwig Göransson.

Leggi anche: