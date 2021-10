Netflix finanzia una borsa di studio in memoria di Chadwick A. Boseman

La Howard University e Netflix hanno annunciato l’istituzione di una borsa di studio del valore di ben 5,4 milioni di dollari, al fine di onorare la memoria di Chadwick A. Boseman, apprezzato attore, regista, sceneggiatore, produttore ed ex alunno della facoltà. La borsa di studio intitolata all’artista coprirà le tasse d’iscrizione di nuovi studenti al College of Fine Arts per l’intera durata dei quattro anni del corso di studi.

Con immenso piacere e profonda gratitudine annunciamo l’istituzione di una borsa di studio in onore dell’ex alunno Chadwick Boseman, la cui vita e contributo all’arte continuano a essere fonte d’ispirazione. Questa borsa di studio incarna l’amore di Chadwick per la Howard, la sua passione per la narrazione e il desiderio di sostenere le future generazioni di studenti della facoltà. Sono grato alla moglie Simone Ledward Boseman per il sostegno continuo e la collaborazione, e a Netflix per questo regalo importante.

sono state le parole del presidente della Howard University Wayne A.I. Frederick, M.D.

Boseman, arrivato alla fama planetaria grazie alla sua interpretazione di T’Challa / Black Panther nel Marvel Cinematic Studios e prematuramente scomparso per un tumore nel 2020 a soli 43 anni, è stato nominato postumo per un Premio Oscar per il film Ma Rainey’s Black Bottom, presentato in streaming proprio su Netflix.

La borsa di studio intitolata a Chadwick A. Boseman è stata istituita con il supporto della vedova dell’attore, Simone Ledward-Boseman , e la sponsorizzazione di Netflix in veste di primo donatore. I primi sussidi saranno assegnati in autunno 2021 a uno studente per corso di studi e sono destinati ad alunni con eccezionali doti artistiche sulle orme di Chadwick Boseman e con difficoltà economiche. Durante il primo anno saranno assegnate quattro borse di studio ad altrettanti studenti di ogni corso di studi. In seguito saranno distribuite annualmente a uno studente del primo anno.

Molti artisti di talento non hanno i mezzi per accedere a un’istruzione superiore ma annullando gli ostacoli economici ci auguriamo di poter schiudere le porte del sapere a quanti più giovani possibile. Questa borsa di studio rappresenta la passione di Chad per il suo mestiere, la sua vicinanza agli altri e il desiderio di sostenere le generazioni future. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a Ted Sarandos, Scott Stuber e ai nostri amici di Netflix per l’investimento generoso nell’istruzione di tutti gli studenti che oggi o in futuro riceveranno la borsa di studio, nonché al presidente Wayne Frederick, alla rettrice Phylicia Rashad e a David Bennett per la collaborazione e l’impegno continuo profusi a favore dell’eredità di Chad alla Howard. Sono immensamente grata e colpita dall’affetto e dalla dedizione mostrati dai tanti che continuano a onorare il lavoro di mio marito. So che ne sarebbe orgoglioso.

ha commentato la vedova dell’attore.

Con grande orgoglio annunciamo la creazione di una borsa di studio intitolata a Chadwick A. Boseman. Anche se ci ha lasciati prematuramente, il suo spirito è sempre con noi grazie al suo lavoro e alle idee che ha ispirato. Ricordava spesso come gli anni trascorsi alla Howard avessero fatto la differenza nella sua vita e nella sua carriera. Ora avremo la possibilità di offrire a tanti altri futuri supereroi la stessa possibilità. Ringraziamo la famiglia di Simone e Chadwick e i nostri partner alla Howard University per averlo reso possibile.

ha affermato il co-CEO e Chief Content Officer di Netflix Ted Sarandos.

Al fine di perpetrare l’eredità dell’attore, la borsa di studio sarà di preferenza attribuita a studenti nelle arti dello spettacolo che incarnano i valori di Boseman. Coloro che la riceveranno dovranno aver dimostrato:

Ricerca dell’eccellenza. Sono studenti che puntano a migliorarsi e che si spendono senza risparmiarsi nei dipartimenti universitari e nelle associazioni del campus e della comunità.

Leadership. Sono studenti che hanno la forza d’animo per fare ciò che è giusto, anche quando questa filosofia è condivisa da pochi. Sono persone affidabili, oneste, premurose e dotate di etica. Mantengono la parola data e gli impegni presi, accettandone le conseguenze e ammettendo gli errori commessi.

Rispetto. Sono studenti che trattano il prossimo con correttezza. Ascoltano e accettano i suggerimenti e hanno autocontrollo, oltre a mostrare considerazione per le cose e le persone con cui entrano in contatto.

Empatia. Sono studenti che danno prova di bontà e comprensione verso il prossimo e ascoltano con attenzione per comprendere le esperienze uniche di ciascuno. Difendono la propria comunità identificandone le necessità e lavorando per soddisfarle.

Passione. Sono studenti che mostrano un forte desiderio di padroneggiare tutti gli aspetti della narrazione. Sono consapevoli dell’importanza cruciale e fortemente radicata degli autori quali storici della cultura e ambiscono a informare, elevare e rafforzare la comunità tramite il loro lavoro.

Di seguito i nomi dei primi assegnatari delle borse di studio: Sarah Long, studentessa del primo anno di teatro musicale, Shawn Smith, studente del secondo anno di recitazione, Janee’ Ferguson, studentessa al terzo anno in management dello spettacolo e Deirdre Dunkin al quarto anno di danza.

Per maggiori informazioni sulla borsa di studio intitolata a Chadwick A. Boseman è possibile contattare finearts@howard.edu.