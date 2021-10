Indiana Jones 5: le foto dal set in Sicilia con Harrison Ford in costume

Le riprese di Indiana Jones 5 si sono spostate in Sicilia, dove la troupe e la squadra di lavoro sono state seguite anche dagli attori protagonisti del film, compresi Mads Mikkelsen ed Harrison Ford: qui sotto vi mostriamo le foto che sono trapelate dal set, compresa un’immagine di Ford con l’abbigliamento da Indiana Jones.

Ecco le foto che mostrano la squadra di lavoro a Siracusa. Sicuramente fa un certo effetto rivedere Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, e per giunta in Italia.

La regia del film è stata affidata a James Mangold, mentre Steven Spielberg, che ha lasciato il suo ruolo dietro la macchina da presa, sarà comunque presente nelle vesti di produttore esecutivo, e sarà affiancato da Kathleen Kennedy, Frank Marshall, e Simon Emanuel, che faranno anch’essi da produttori esecutivi.

Il film dovrebbe uscire la prossima estate, eppure di Indiana Jones 5 non sappiamo ancora neanche il titolo definitivo: la produzione è ammantata nel mistero e molte cose è stato possibile ricostruirle solo grazie alle foto trapelate dal set. Un nuovo, insistente rumor vorrebbe ora Phoebe Waller-Bridge non solo nel film in un ruolo importante, ma anche come possibile successore di Harrison Ford come protagonista della saga.