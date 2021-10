Fiverr acquisisce CreativeLive, compagnia specializzata nei corsi

Come confermato da Fiverr, anche se non sono ancora chiari i dettagli relativi all’operazione e al futuro delle compagnie, CreativeLive è stata adesso acquisita.

Fiverr ha confermato di recente una nuova acquisizione, visto che farà entrare nella sua famiglia la piattaforma di online learning che prende il nome di CreativeLive. Si tratta di un portale imprenditoriale dove è possibile tenere e partecipare a corsi relativi a moltissimi ambiti. Attualmente, i dettagli dell’accordo non sono ancora stati resi pubblici, e non sappiamo quindi la cifra che Fiverr dovrà sborsare al fine di completare l’acquisizione di CreativeLive.

Trovate qui di seguito la dichiarazione del CEO di Fiverr, Micha Kaufman, riportata sulle pagine di TechCrunch:

Fiverr è più di una semplice piattaforma lavorativa, crediamo fondamentalmente nel supporto all’intero stile di vita dei freelance, il che include anche l’istruzione professionale e l’addestramento. L’acquisizione di CreativeLive è parte di una nostra strategia più grande. La profondità e il calibro dei corsi che CreativeLive offre sono eccezionali e non vediamo l’ora di offrirli alla nostra intera community.

Stando a quando dichiarato dalla compagnia inoltre, lo staff di istruzione di CreativeLive include molti vincitori di premi Pulitzer, Grammy e Oscar, il che sottolinea come si tratti di un portale pronto a regalare istruzione di qualità per moltissimi ambiti. Sembra che le due aziende siano fondamentalmente pronte a combinare i loro sforzi ora, anche se CreativeLive rimarrà un servizio a sé stante, collaborando quindi con Fiverr, anche se non abbiamo ancora i dettagli di come il tutto avverrà.

Vi alleghiamo di seguito le parole del CEO di CreativeLive, Chase Jarvis, in merito all’acquisizione della compagnia: