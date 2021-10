Batman: Denis Villeneuve non ha ricevuto proposte per un film, ma sarebbe interessato

Denis Villeneuve ha confermato di non essere mai stato avvicinato per un adattamento di Batman, ma gli piacerebbe accostarsi al personaggio.

Denis Villeneuve dopo aver diretto Dune, Blade Runner 2049 e Arrival potrebbe essere tentato da un genere diverso dalla fantascienza, ed i cinecomics non sarebbero affatto male come possibilità, soprattutto considerando un personaggio come Batman, di certo nelle corde del regista. Ma Villeneuve ha di recente raccontato di non aver ricevuto proposte per un film su Batman, però non sarebbe affatto disinteressato ad un progetto del genere.

Ecco le sue parole:

Ad essere onesti non ricordo di essere stato avvicinato per un film su Batman, anche perché si sa che sono stato impegnato con Dune. Batman però sarebbe l’unico personaggio col quale potrei relazionarmi. Ho letto delle cose come Arkham Asylum, con cui sono entrato in contatto quando ero già adulto. Per me è il personaggio con il quale potrei relazionarmi sicuramente.

Del resto Villeneuve ha diretto già film come Sicario, caratterizzati da tanta azione e da atmosfere crime e thriller, il cocktail idealer per un film su Batman. Sareste interessati a vedere un film sul cavaliere oscuro diretto da Denis Villeneuve?

L’ultimo progetto del regista è Dune, che è arrivato da qualche settimana nelle sale cinematografiche. Si tratta dell’adattamento della prima parte del romanzo di Frank Herbert. Se il botteghino darà riscontri positivi Villeneuve adatterà anche la seconda parte.