Dune: trailer finale statunitense per il film di Denis Villeneuve

In Italia Dune è già uscito nelle sale, ma negli States il day one sarà il 22 ottobre: ecco dunque arrivare un nuovo trailer, dal montaggio inedito.

Dopo tanta attesa, Dune è uscito nel nostro Paese il 16 settembre: in alcune nazioni, tuttavia, non è ancora arrivato, e tra queste c’è il fondamentale mercato statunitense, dove debutterà solo il 22 ottobre (anche, in contemporanea, sulla piattaforma HBO Max, ricordiamo).

Warner Bros. ha oggi pubblicato, dunque, un nuovo trailer, che reca ben poco di “non visto” negli altri, ma con un montaggio alternativo e le quote della critica.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

