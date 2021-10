Cinema: dall’11 ottobre la capienza delle sale passa al 100% in zona bianca

Buone notizie per i cinema e per tutti gli appassionati italiani, che dall’11 ottobre potranno tornare ad affollare le sale cinematografiche senza limitazioni di capienza, questo perché ne sarà esteso l’accesso fino al 100%. Ciò però sarà possibile solo nelle regioni che si troveranno in zona bianca (al momento solo la Sicilia è in zona gialla, ma già da sabato 9 ritornerà in zona bianca).

Il provvedimento che porta i cinema ed anche i teatri ad avere una capienza del 100% in zona bianca è stato approvato nel decreto riaperture durante il Consiglio dei Ministri. Mentre per la zona gialla restano vigenti le precedenti norme.

Il decreto ha portato a delle modifiche anche per quanto riguarda la capienza negli stadi, che sarà al 75% negli impianti all’aperto, mentre per i palazzetti l’estensione arriverà al 60%. Per discoteche e luoghi da ballo la capienza sarà del 50% al chiuso, e del 75% all’aperto.

Nei musei la capienza arriverà, invece, al 100%. Nonostante la capienza ridotta la riapertura dei cinema anche in Italia ha portato nei mesi precedenti a dei buoni risultati al botteghino, soprattutto riscossi da film come Dune, Me Contro Te, Fast and Furious 9 e Black Widow.