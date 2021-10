WandaVision: uno spin-off su Agatha sarebbe in sviluppo

Uno dei personaggi più riusciti, tra quelli presentati per la prima volta in WandaVision, sarebbe al centro di una nuova serie in sviluppo per Disney+.

Cominciamo la notizia con un avviso: se non avete ancora visto WandaVision e temete gli spoiler, passate oltre; altrimenti, continuate pure a leggere quanto riportato in esclusiva da Variety, che per la sua autorevolezza dovrebbe portare il tutto più a livello di una indiscrezione che di un semplice rumor.

Parliamo infatti di una nuova serie che sarebbe in sviluppo presso i Marvel Studios, per la pubblicazione naturalmente su Disney+: una serie che prende le mosse direttamente da WandaVision, di cui rappresenterebbe una sorta di spin-off… un serial dedicato alla mefistofelica Agatha Harkness!

Secondo le fonti di Variety, la nuova serie sarebbe sviluppata nella veste di una dark comedy, con Jac Schaeffer (capo sceneggiatore di WandaVision) che riprenderebbe il ruolo, insieme a quello di produttore esecutivo. Kathryn Hahn, naturalmente, tornerebbe nel ruolo di Agnes / Agatha, personaggio che ha presto catturato i cuori dei Marvel fan grazie anche al tormentone “It Was Agatha All Along”, nonostante il suo arco narrativo sia apparso un po’ sacrificato a causa dei problemi che ha avuto la produzione di WandaVision durante la pandemia.

Attualmente, né Schaeffer, né Hahn né tantomeno Disney e Marvel hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

