Twitch: stando ai dati leakati, fra i 100 streamer con migliori introiti ci sono solo 3 donne

Recentemente, com’è ormai noto, moltissimi dati di Twitch sono stati sparsi in rete in seguito a un grosso leak. Anche se non abbiamo al 100% la conferma del fatto che tutti i valori siano accurati, visto che il colosso ha solamente confermato una breccia senza entrare – per ora – nei dettagli, un dato davvero importante e imprevedibile è emerso. Anche se sembrano moltissime le donne con una brillante carriera sulla piattaforma, stando ai dati si tratta di 3 su 100 per quel che concerne i migliori creatori di contenuti.

Le informazioni sono state sviscerate da chi ha scaricato il file torrent da 125 GB incriminato, e c’è da dire che questi numeri sono calcolati in base ai valori emersi dal leak, ed è quindi possibile che ci siano delle incongruenze rispetto alla realtà. Sembra che fra i primi 100 si posizionino nello specifico Pokimane, al 39esimo posto, Amouranth al 48esimo e Sintica al 71esimo, anche se è bene sottolineare che nel calcolo non vengono considerati i canali gestiti da più persone.

Stando alle informazioni, sembra quindi che le mode di Twitch che hanno portato molti utenti a odiare la piattaforma non risultino poi così in voga, fra cui ricordiamo ad esempio le recenti Hot Tub. Ovviamente, ciò non vuol dire che scendendo nella classifica non manchino altre donne, dato che sono comunque moltissime le streamer che hanno reso questa piattaforma il loro lavoro principale, anche se apparentemente si tratta comunque di un numero decisamente minore di quel che si potrebbe immaginare-

Attualmente, non potendo dare per certi i dati, dovremo aspettare ulteriori informazioni da parte di Twitch per confermare le statistiche appena emerse e riportare sulle pagine di Kotaku, che in realtà evidenziano una situazione alquanto preoccupante, che forse potrà entrare ora nel mirino di Twitch ed essere migliorata, per evitare che sulla piattaforma ci siano fenomeni di discriminazione.