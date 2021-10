Moderna aprirà una fabbrica di vaccini da 500 mln di dollari in Africa

L’industria farmaceutica Modena punta sull’Africa, approvato un piano per costruire uno stabilimento per la produzione dei vaccini nel continente: costerà 500 milioni di dollari. Moderna presto inizierà un’attività di scouting per individuare il sito di costruzione, l’azienda al momento sta prendendo in considerazione cinque nazioni africane diverse – che tuttavia non sono state rivelate.

Moderna è un’azienda relativamente giovane – è stata fondata nel 2010 – ed è una delle vincitrici della corsa ai vaccini per il Covid-19. Il suo vaccino basato sull’mRNA è già stato somministrato in oltre 500 milioni di dosi in tutto il mondo.

Abbiamo affinato le nostre conoscenze sull’mRna per un intero decennio, abbiamo accolto con umiltà il nostro ruolo nella lotta alla pandemia globale del Covid-19 con il nostro vaccino mRNA. Ma il lavoro di Moderna è solo agli inizi

ha dichiarato Spephane Bance.

Il centro di Moderna sarà il più grande impianto per la produzione di vaccini mRNA in Africa. L’azienda guarda oltre alla pandemia e la fabbrica non sarà usata esclusivamente per produrre i vaccini per il Covid-19. «Crediamo sia importante investire nel futuro, produrremo i vaccini per il Covid-19 ma anche altre soluzioni mRNA presenti nel nostro portfolio di prodotti farmaceutici».

Moderna lavora ad oltre 20 diversi vaccini, inclusi vaccini per altri virus respiratori e altre minacce globali.

Non è l’unica azienda ad aver puntato gli occhi sull’Africa: anche Pfizer e BionTech lavorano alla costruzione di impianti di produzione farmaceutica nel continente.