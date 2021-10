Twitter proverà ad avvisare prima che una conversazione si scaldi

Twitter sta attualmente testando una nuova funzionalità davvero interessante, la quale sfruttando l’intelligenza artificiale dovrebbe avere modo di fornire agli utenti una nuova possibilità unica. Parliamo nello specifico dell’obiettivo di prevedere quello che avverrà in una data discussione, il che dovrebbe risultare molto più facile grazie al nuovo strumento che Twitter ha introdotto di recente per solamente una piccola fascia dell’utenza su iOS e Android.

Parliamo di una vera e propria IA che alcuni hanno modo di provare fin da subito, e che come il post ufficiale del supporto conferma – potete vederlo qui di seguito – si pone l’obiettivo di spiegare agli utenti in anticipo se è probabile che una data discussione si accenda in particolar modo. Ovviamente, il tutto dipende da moltissimi fattori, che la piattaforma grazie alla sua mole di dati ha modo di analizzare in maniera potenzialmente molto più veloce ed efficiente rispetto agli utenti.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021