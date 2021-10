Tim Cook ricorda i 10 anni dalla morte di Steve Jobs con un’emozionante lettera

Sono passati dieci anni dalla morte di Steve Jobs, il visionario fondatore di Apple. L’attuale CEO, Tim Cook, ha celebrato la memoria del suo predecessore con una lunga lettera inviata a tutti i dipendenti della compagnia. «Non passa giorno senza che pensi a lui», scrive Cook.

Oggi sono passati 10 anni dalla dipartita di Steve. È un’occasione per celebrare la sua vita e riflettere sull’eredità straordinaria che ci ha lasciato.

Steve credeva che le persone potessero cambiare il mondo in meglio grazie alla passione. È la filosofia che lo ha ispirato a creare Apple. È la stessa filosofia che governa tutt’ora Apple.

Steve era molte cose: brillante, simpatico e saggio. Era anche un marito, un padre, un amico e, ovviamente un visionario. Ci ha spronato a vedere il mondo non per quello che era, ma per quello che poteva essere. Ha aiutato così tante persone, me incluso, a vedere il nostro potenziale nascosto. Non passa un solo giorno senza che pensi a lui.

Quest’anno, più che in quegli scorsi, siamo portati a ricordare l’impatto dei nostri prodotti sul mondo. Mi sento così fortunato ad aver passato la mia vita a creare strumenti estremamente innovativi per connettere le persone, ispirarle a pensare diversamente e dare loro la forza necessaria per lasciare la loro impronta nell’universo. È uno dei tanti doni che Steve Jobs ci ha lasciato.

Vorrei molto che Steve fosse qui, per vedere che il suo spirito continua a vivere grazie al vostro lavoro fantastico. Ma soprattutto, vorrei che Steve potesse vedere quello che verrà in futuro. Steve una volta mi disse che i suoi traguardi di cui andava più orgoglioso erano quelli ancora da raggiungere. Ha speso tutta la sua vita ad immaginare un futuro che nessun altro poteva vedere, lavorando senza sosta per trasformare la sua visione in realtà.

Steve era unico, ha insegnato a ciascuno di noi come essere persone migliori. Mi manca e lo ricorderò per sempre,

Tim