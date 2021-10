The Flash: Michael Keaton rivela che indosserà il suo vecchio costume di Batman

Parlando con Stephen Colbert, l'interprete Michael Keaton ha rivelato che in The Flash indosserà ancora il suo vecchio costume di Batman.

Michael Keaton, intervistato da Stephen Colbert, ha rivelato che in The Flash indosserà il suo vecchio costume di Batman, che, a distanza di 30 anni, sembra calzargli ancora. L’attore ha raccontato nel dettaglio come si è trovato di nuovo a vestire i panni del cavaliere oscuro.

Queste sono le sue parole:

Era slanciato come sempre, aveva la stessa dimensione, e calzava bene. Posso dire che è stato grandioso. Poi non so quanti Batman ci siano ormai, 77 forse? Dovrebbero formare un sindacato.

Ma prima che Michael Keaton rivelasse il fatto che indosserà nuovamente il suo vecchio costume di Batman in The Flash, l’attore era intervenuto qualche tempo fa, rimarcando l’importanza dei film del cavaliere oscuro di Tim Burton.

Lui ha cambiato tutto- ha detto Keaton riferendosi a Burton- Tutto ciò che c’è oggi è iniziato con lui. Se si pensa a cosa è accaduto nel 1989, ed a ciò che vedete oggi, a livello culturale, economico, corporativo, è assolutamente incredibile. […] Quando sono andato ad Atlanta per lavorare ad alcune cose della Marvel ho trovato un’intera città destinata alla Casa delle Idee, faranno di questi film per sempre. Io sarò morto e faranno ancora film della Marvel.

Mentre per quanto riguarda The Flash, l’uscita del film è attesa per il 2022.