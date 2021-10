Nokia T20 confermato, scopriamo dettagli e prezzi del tablet

Dopo i leak degli scorsi giorni, finalmente Nokia ha avuto modo di confermare il suo nuovo dispositivo, che lancia ufficialmente la linea T, la quale verrà rimpolpata in futuro con il debutto di ulteriori prodotti della compagnia. Resta il fatto che il primo arrivato è il Nokia T20, tablet che l’azienda ha confermato anche per il nostro paese, e che finalmente non ha più molti segreti per l’utenza, visto che sono stati svelato pressoché tutti i dettagli.

Diverse informazione già emerse sono state confermate, ed è ora ufficiale che abbiamo a che fare con un dispositivo dal prezzo budget, il quale si presenterà con opzioni da 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria per l’archiviazione con prezzi di 239€ per la miglior versione con 4G, e 249€ per quella con LTE. Il device presenta un display da 10,4 pollici con risoluzione 1200×1200 in 5:3, fotocamera anteriore da 5 MP e posteriore da 8 MP, accompagnata da un LED Flash.

Per quel che concerne i contenuti sotto la scocca, troviamo il processore Unisoc Tiger T610 octa core, una batteria da ben 8.200mAh che dovrebbe permettere 15 ore di utilizzo sul web, 7 ore di conferenze o 10 ore di visione di film. È stata confermata la presenza della protezione dall’acqua e il debutto con Android 11.

Per fortuna, la compagnia ha approfondito anche la questione riguardante gli update del nuovo tablet targato Nokia, il quale riceverà infatti un minimo di 3 anni di aggiornamenti mensili legati alla sicurezza, come due anni di update del sistema operativo, per la felicità degli utenti che desiderano un dispositivo in grado di durare nel tempo.

Il lancio dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni anche nel nostro paese, mentre i preorder sono attualmente disponibili sul sito ufficiale, lo trovate al seguente link.