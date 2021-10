Amazon lavora al suo primo frigo Smart: se il cibo scade o sta per finire ti avverte, e ne ordina di nuovo

Amazon lavora da due anni al suo primo frigorifero smart: identifica i prodotti e sa quando il cibo sta per scadere. Internamente viene chiamato Project Pulse.

06—Ott—2021 / 9:23 AM

Amazon sta progettando un frigorifero con funzionalità smart. Internamente l’iniziativa viene chiamata “Project Pulse” e ci sta lavorando lo stesso team dietro ai supermercati Amazon Go, i negozi automatizzati e senza casse.

Il frigorifero di Amazon sarà in grado di monitorare costantemente il suo contenuto: il latte è finito? Il frigorifero lo saprà e può ordinare automaticamente un paio di nuovi cartoni. Le uova stanno per scadere? Il frigorifero saprà anche questo e avvertirà l’utente con una notifica.

Il frigorifero lavora in sinergia con Amazon Fresh – il servizio di spesa a domicilio dell’e-store – e con Whole Foods, la catena di supermercati premium, sempre di proprietà di Amazon, diffusi in Nord America.

Amazon lavora a Project Pulse da almeno un paio di anni, scrive The Verge. “Non sappiamo se e quando il frigorifero di Amazon verrà messo in vendita, sappiamo però che molto verosimilmente la produzione verrà affidata ad un partner terzo”. Amazon ci mette la tecnologia e il design, mentre un produttore di elettrodomestici tradizionali metterà a disposizione le sue fabbriche.

Inutile dire che il frigorifero di Amazon quasi sicuramente potrà contare anche sull’integrazione con Alexa. Le anticipazioni diffuse dalla stampa americana per il momento si fermano qui, non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte di Amazon per saperne di più.