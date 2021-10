Alexa permetterà la digitazione dei comandi su Android

Come confermato da Amazon e riportato da The Verge, sono in arrivo due importanti novità per Alexa che migliorano indubbiamente l'accessibilità del device.

Amazon ha aggiunto una nuova funzionalità ad Alexa piuttosto interessante, la quale potrebbe risolvere i problemi di molti utenti per quel che concerne la comunicazione con i dispositivi che supportano l’assistente vocale della compagnia. Come spiegato sulle pagine di The Verge, si tratta nello specifico della possibilità di avere più tempo quando si domanda un qualcosa, il che servirà per formulare del tutto la propria richiesta prima di ricevere risposta.

Questa è pensata per evitare che Alexa esegua i compiti richiesti in anticipo, magari sbagliando le proprie mansioni, e permette di sicuro una maggiore accessibilità per gli utenti che parlano più lentamente, o per chi ha degli impedimenti vocali che possono rendere più difficile la comunicazione. Il tutto può essere abilitato manualmente direttamente attraverso l’applicazione, il che permette a chi non desidera il tempo aggiuntivo di continuare a sfruttare le potenzialità di Alexa come di consueto.

C’è un ulteriore dettaglio utile, visto che risulta ora possibile chiedere domande scritte ad Alexa direttamente dall’app su Android, dettaglio può tornare comodo nei momenti in cui non è possibile parlare all’assistente, nonostante sia necessario chiedere lo svolgimento di una qualche mansione. Anche in questo caso, la compagnia ha pensato nello specifico all’accessibilità, visto che gli utenti che non riescono a comunicare vocalmente con Alexa hanno modo di utilizzare l’applicazione per risolvere il problema.

Abbiamo a che fare con ulteriori aggiornamenti che per fortuna offrono novità del tutto opzionali, e che gli utenti possono quindi ignorare nel caso in cui non siano interessati alle stesse e si trovino bene con le attuali funzionalità dell’assistente proprietario di Amazon. Tuttavia, c’è da dire il supporto della compagnia al fine di migliorare l’accessibilità dei device fa sicuramente piacere, e molti troveranno utili le novità confermate.