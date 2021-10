Super Smash Bros. Ultimate: Sora da Kingdom Hearts sarà l’ultimo combattente del gioco

Sora, protagonista di Kingdom Hearts, sarà anche l'ultimo (in senso definitivo) personaggio giocabile in Super Smash Bros. Ultimate.

Il mitico game designer Masahiro Sakurai ha svelato l’ultimo personaggio del Fighters Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate: Sora, protagonista dell’amatissima e storica saga di Kingdom Hearts.

Il nuovo fighter, che andrà a chiudere la vastissima rosa di combattenti del titolo, sembra avere abilità di attacco, difesa e agilità piuttosto ben bilanciate, naturalmente direttamente riprese da quelle presenti nei giochi originali realizzati da Square Enix: come sempre, il lavoro del team di Sakurai è stato esemplare nel riportare estetiche e meccaniche originali all’interno del mondo di gioco di Smash per Nintendo Switch.

Sora sarà disponibile per il download singolo all’interno del gioco al prezzo di 5,99€, o all’interno del già citato Fighters Pass 2, a partire dal 18 ottobre, compresi i consueti bonus relativi ai nuovi personaggi, tra cui la personale arena (la Hollow Bastion) e i temi musicali.

Lo scenario di Sora si chiama La Fortezza Oscura. Se il tempo sta per scadere o rimangono poche vite, l'effetto "Tuffo nel cuore" cambia lo sfondo, facendo apparire celebri personaggi di KINGDOM HEARTS. #SmashBrosUltimate pic.twitter.com/tBzglDfo59 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 5, 2021

I giochi di #KingdomHearts sono in arrivo su #NintendoSwitch in versione cloud! – KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Cloud Version

– KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

– KINGDOM HEARTS III + Re Mind Cloud Version pic.twitter.com/w69yp02jzi — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 5, 2021

Inoltre, l’annuncio porta con sé un altro annuncio molto interessante: la saga originale arriva finalmente su Nintendo Switch, comprendendo Kingdom Hearts 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III, coprendo in sostanza tutto lo scibile canonico. Particolarità sarà, tuttavia, il fatto che non si tratta di veri e propri porting ma di cloud gaming, come sperimentato per altri titoli come, ad esempio, Control di Remedy.

