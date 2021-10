Super Nintendo World: l’espansione dedicata a Donkey Kong prevista per il 2024

Alcuni indizi lasciavano presagire (come del resto era comunque facilmente intuibile) che il parco di divertimenti Super Nintendo World presso gli Universal Studios Japan si sarebbe presto o tardi espanso: ebbene, ora abbiamo la conferma e anche il tema… Donkey Kong!

La nuova area dovrebbe arrivare entro l’anno 2024, portando con sé diverse novità, come nuove montagne russe esclusive e nuovi shop dedicati. Non si sa, ancora, nulla sulle nuove tecnologie applicate, in particolare la realtà aumentata vista ad esempio nell’incredibile attrazione di Mario Kart.

Il nuovo progetto espanderà la superficie del parco di ben 1.7 volte rispetto alla stesura originale, ma potrebbe non essere il traguardo definitivo: c’è ancora dello spezio a disposizione e, decisamente, molte properties interessanti da sfruttare… in particolare, The Legend of Zelda.

