Peanuts: lo speciale natalizio di Apple TV+ uscirà il 10 dicembre

Apple TV+ lancerà lo speciale natalizio sui Peanuts il 10 dicembre, si tratta di una produzione originale che sarà accompagnata anche dalla riproposizione di tre classici delle feste dei Peanuts: stiamo parlando di It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown dedicato ad Halloween, A Charlie Brown Thanksgiving dedicato alla Festa del Ringraziamento, ed a A Charlie Brown Christmas. Questi speciali saranno tramessi anche su PBS.

Lo speciale natalizio dei Peanuts che arriverà il 10 dicembre su Apple TV+ s’intitolerà For Auld Lang Syne, ed è il primo special che viene realizzato da Apple dopo la partnership con WildBrain. La storia s’incentrerà sul gruppo dei Peanuts che, dopo aver passato un Natale non molto positivo a causa dell’assenza della nonna, decidono di dare una svolta alle feste con Lucy che è intenzionata a organizzare il miglior party di capodanno di sempre. Tutto questo mentre Charlie Brown cerca di trovare una soluzione ad i suoi problemi prima che scocchi la mezzanotte.

In precedenza la piattaforma ha anche voluto dedicare un documentario a Charles M. Schulz, creatore di Snoopy e dei Peanuts, la cui memoria è tornata a vivere nel documentario Who Are You, Charlie Brown?, disponibile su Apple TV+ dal 25 giugno.