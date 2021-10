Nintendo Switch OLED: il nuovo dock supporta il 4K a 60 FPS

Come emerso grazie a un video esplicativo, il nuovo dock di Nintendo Switch OLED è in grado di supportare il 4K a 60 FPS, al contrario della console.

Nonostante Nintendo Switch OLED non presenti miglioramenti nel campo della potenza rispetto alla versione standard, e non sia la chiacchierata Pro che molti fan desideravano, questa nasconde un segreto che potrebbe aver anticipato delle novità pronte ad arrivare, anche se solo in futuro. Un video ha infatti analizzato nello specifico il nuovo dock della console, e smontandolo si nota come questo sia all’effettivo pronto per il futuro, in quanto presenta la possibilità di fornire un output di immagini in 4K a 60 FPS.

Stando a ciò che è possibile vedere, il dispositivo è quindi pronto per un eventuale upgrade, considerando che anche il cavo fornito da Nintendo è 4K Ready, un netto miglioramento rispetto al vecchio HDMI 1.4. Considerando le dichiarazioni di Nintendo Prime, come potete vedere nel filmato qui di seguito, il chip basato su ARM presente nel dock non è in grado di upscalare le immagini da 1080p a 4K, e di conseguenza la possibilità che Nintendo stia pensando a un nuovo modello compatibile è tutt’altro che senza fondamenta.

Ovviamente, ciò non vuol dire che Nintendo dovrà obbligatoriamente introdurre un dispositivo in grado di fronteggiare il 4K a 60 FPS molto presto, ed è possibile che abbia scelto queste opzioni per il suo nuovo dock solamente per prepararsi all’arrivo di potenziali console con standard più alti nel corso dei prossimi mesi. C’è da dire che i report in merito a un device in grado di supportare il 4K non sono mancati, e anche se la compagnia ha smentito il tutto, la situazione è tutt’altro che chiara.

Staremo a vedere se una delle prossime console prodotte dalla compagnia nipponica sarà il tanto rumoreggiato Nintendo Switch Pro, il quale dovrebbe invece riuscire a offrire performance nettamente migliori rispetto al modello base.