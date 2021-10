Netflix introduce la riproduzione casuale su Android

Sono passati diversi mesi da quando Netflix ha iniziato a testare una nuova funzionalità, per poi introdurla ufficialmente nel catalogo solamente da poco tempo. Parliamo della possibilità di riprodurre contenuti casuali come una vera e propria playlist, il che è ora possibile per tutti gli utenti Android nel mondo intero. Si tratta di una feature che arriva come buona notizia dopo il recente aumento dei prezzi, di cui vi abbiamo parlato in questo approfondimento, e che potrà risultare interessante per molti utenti.

Nello specifico, il tutto ha l’obiettivo di guidare i fruitori di contenuti sulla piattaforma verso territori parzialmente ignoti, portandoli a non dover affrontare lo stress di scegliere un nuovo prodotto, e finendo per consigliarne senza che siano necessari molti passaggi, visto che è sufficiente premere sul bottone dedicato al fine di far partire la riproduzione di un nuovo contenuto. Il tutto verrà lanciato nel giro di qualche settimana, e non c’è quindi da preoccuparsi nel caso in cui il bottone dedicato non sia ancora presente per i vostri telefoni.

Parliamo della stessa novità già arrivata per desktop e diverse TV, che permette con facilità di skippare a un altro show nel caso in cui non si gradisca quanto scelto casualmente dalla piattaforma, fino a trovare qualcosa incline ai propri gusti. Come spiegato, i nuovi utenti avranno modo di visualizzare la nuova icona solamente un mese dopo l’inizio della propria iscrizione, ma non si tratta di un grosso problema, visto che si troveranno davanti l’immenso catalogo presente.

Il tutto non è infatti totalmente casuale, ed esiste un apposito algoritmo pensato per consigliare agli utenti cosa vedere, che ovviamente ha modo di funzionare solo dopo che una cronologia di visione è stata creata. La compagnia ci ha tenuto a specificare che la novità non consiglierà dei contenuti già visualizzati in passato, ma si concentrerà su alcuni non conclusi o su quelli presenti nella propria lista.