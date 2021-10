Netflix: aumentano i prezzi per due tariffe su tre

La piattaforma streaming Netflix ha aumentato i prezzi per due tariffe su tre: la Standard e la Premium aumentano di uno e due euro rispettivamente.

Netflix ha ritoccato i prezzi delle sue tariffe in Italia: per due tariffe su tre è stato stabilito un aumento da uno a due euro in più al mese. La tariffa base però resta uguale, a 7,99 euro al mese, mentre il piano Standard passa da 11,99 a 12,99 euro, e quello Premium da 15,99 sale a 17,99 euro.

L’aumento dei prezzi di Netflix è cambiato per i nuovi abbonati già dal 2 ottobre, mentre gli abbonati già esistenti riceveranno una notifica dal 9 ottobre attraverso una e-mail ed all’interno della app, 30 giorni prima dell’aumento dei prezzi.

Un portavoce della piattaforma ha dichiarato:

Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze.

Si tratta del terzo rincaro dal 2015 per la piattaforma streaming, dopo quelli del 2017 e del 2019. Nel corso degli anni la piattaforma streaming sta puntando molto al miglioramento della propria offerta: dalla proposta di più contenuti originali realizzati in Italia, fino ad arrivare a vari miglioramenti del servizio, per finire con l’introduzione del gaming, con alcuni giochi lanciati già la scorsa settimana.