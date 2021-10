Friends: Courteney Cox serve i clienti del vero Central Perk (video)

Courteney Cox sta lavorando ad un nuovo progetto negli stessi Studi in cui ha recitato in Friends: ecco un video dove la si vede servire ai tavoli del Central Perk.

Courteney Cox in questo periodo è alle prese con i lavori sul set di Shining Vale, una comedy Starz che è in produzione negli Studi della Warner Bros, nella stessa zona in cui venne girato Friends, e perciò l’ex interprete di Monica ne ha approfittato per recarsi nel Central Perk, andando a servire direttamente i clienti al tavolo, o sul divano.

CLICCANDO QUI trovate il video in cui si vede Courteney Cox servire al Central Perk, riproponendo qualcosa di suggestivo per tutti gli appassionati di Friends.

Ricordiamo che qualche mese a è stata realizzata una reunion di Friends che ha fatto la gioia di tutti i nostalgici della celebre sitcom. I fan di Friends sono stati, a quanto pare, mediamente molto soddisfatti dell’esito della attesa reunion del cast della serie, andata in onda negli States il 27 maggio su HBO Max e arrivata, in contemporanea, nel nostro Paese tramite Sky.

Lungi dall’essere semplicemente un nuovo episodio con i personaggi “vent’anni dopo” lo special diretto da Ben Winston è stato difatti, uno special televisivo in cui Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) tornano sul set originale della serie, il mitico Stage 24 di Burbank, per rinverdire i fasti della saga insieme a straordinari ospiti. Tra questi, in rigoroso ordine alfabetico, abbiamo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Il tutto diretto da Ben Winston.