ByteDance vuole spodestare anche Amazon, dopo TikTok ora lavora ad un e-commerce internazionale

ByteDance non si accontenta di TikTok, il colosso cinese lavora alla creazione di un e-commerce internazionale con l'obiettivo di rubare terreno ad Amazon.

Dopo il successo di TikTok, ora ByteDance vuole spodestare anche Amazon e Alibaba. Il colosso cinese punta a creare un vero e proprio e-commerce indipendente dal suo social network. La piattaforma per lo shopping online, scrivono alcuni siti cinesi, avrà un’impronta internazionale. Insomma, le ambizioni di ByteDance sono mondiali.

L’azienda starebbe lavorando al suo e-commerce da diverso tempo. Sebbene il progetto per un sito indipendente debba ancora venire concretizzato, in Cina Douyin – app gemella di TikTok – sta già puntando sullo shopping da diverso tempo: gli utenti possono già effettuare acquisti in-app e le aziende usano intensivamente l’app per vendere e pubblicizzare i loro prodotti.

Nel frattempo, l’azienda sta assumendo diverse figure chiave per lo sviluppo e la crescita del nuovo store online. La cosa interessante – nota Gizmodo – è che le assunzioni non sono limitate alla Cina, Bytedance starebbe infatti offrendo diverse posizioni di lavoro anche negli USA e in Europa, ulteriore prova dell’intenzione di fare concorrenza ad Amazon nei mercati dove va più forte.

L’e-commerce di ByteDance sarà comunque legato a doppio filo con TikTok, che l’azienda intende utilizzare per promuovere i prodotti, sia con vere e proprie televendite, sia con inserzioni pubblicitarie via video tra un balletto e l’altro. TikTok oggi ha più di 1 miliardo di utenti attivi su base mensile, un bacino di possibili acquirenti enorme.

Per il momento i dettagli sono ancora fumosi. Quello che è certo è che ByteDance sta lavorando a qualcosa di grosso e il primo annuncio potrebbe arrivare nell’immediato futuro. Forse è questione di pochi mesi.