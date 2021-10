WhatsApp: in sviluppo un riproduttore globale per i messaggi vocali

Nel corso degli ultimi mesi, Facebook si è concentrata molto al fine di migliorare l’esperienza di ascolto degli audio su WhatsApp, introducendo ad esempio la velocità variabile per i messaggi, ma si parla anche della possibilità di poter riascoltare i contenuti prima che questi vengano inviati. Il prossimo passo per migliorare la fruizione degli audio sembra vada però ricercato in un vero e proprio riproduttore, il quale è stato mostrato in anteprima per dalle pagine di WABetaInfo.

Parliamo di una barra superiore che dovrebbe comparire in ogni momento mentre si utilizza l’applicazione, e dovrebbe permettere di fermare e far ripartire i contenuti in qualunque momento, e con più facilità rispetto a quanto avviene ora. WhatsApp permette già a tutti gli utenti di uscire dall’app e continuare a sentire gli audio in background mentre si eseguono altre operazioni con il proprio dispositivo, ma nel momento in cui si cambia chat questi vengono subito fermati, e pare che finalmente un fix al problema sia in fase di arrivo.

Come confermato, il tutto dovrebbe essere reso disponibile sia su iOS che su Android, anche se pare che la fase di sviluppo si stia concentrando sul primo dei due sistemi operativi. Purtroppo, le pagine di WABetaInfo non ci hanno fornito ulteriori novità in merito alla questione, e non sappiamo di conseguenza quando il tutto verrà reso disponibile, ma è probabile che la compagnia continuerà a lavorare alla feature e che questa veda quindi la luce nel giro di qualche mese.

Restiamo per il momento in attesa di scoprire quando il tutto arriverà finalmente sui dispositivi degli utenti, considerando però che il design potrebbe cambiare in fase di sviluppo, e che ulteriori possibilità potrebbero essere inserite da Facebook al fine di migliorare le potenzialità della novità in questione.