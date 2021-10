The Flash: per Ben Affleck interpretare di nuovo Batman è stato “divertente”

Ben Affleck tornerà a vestire i panni di Batman in The Flash, il lungometraggio DC Comics che vedrà protagonista Ezra Miller, e che introdurrà nel DC Cinematic Universe anche il cavaliere oscuro interpretato da Michael Keaton. Affleck ha da poco parlato a Variety, dichiarando che è stato “divertente” vestire i panni di Batman in The Flash.

Ecco le sue parole:

The Flash è stato un buon modo per ridare vita ad un’esperienza che in precedenza era stata piuttosto difficoltosa. Questa è stata veramente adorabile e divertente, è stato davvero bello. Voglio bene ad Ezra, ed ho avuto anche la possibilità d’incontrare Jason Momoa che sta lavorando al suo nuovo Aquaman. Comunque non dovrei parlare di certe cose, potrei aver violato alcuni punti del contratto e finire in causa.

Alla fine Affleck ha scherzato anche sopra le sue stesse dichiarazioni, facendo però riferimento ad un qualcosa di molto serio ed importante come la sua non felice esperienza passata nei panni di Batman. Si tratta di un periodo in cui Affleck si è trovato a dover affrontare problemi di alcolismo, decisamente superati visto anche che quest’esperienza sul set di The Flash è stata definita addirittura “divertente”.