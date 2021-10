L’uragano SAM ripreso dall’interno, il video del drone a prova di tempesta

Un drone progettato appositamente per questo compito ha ripreso per la prima volta un uragano dall’interno. Si chiama Saildrone Explorer SD 1045 ed è un veicolo completamente senza equipaggio, in gergo si parla di USV, acronimo di uncrewed surface vehicle.

Il drone è stato mandato all’interno dell’uragano di Classe 4 Sam. Il drone non soltanto ha realizzato una ripresa spettacolare della tempesta, raccogliendo allo stesso tempo dati preziosi utili per studiare il fenomeno.

Il drone è il prodotto degli sforzi congiunti del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e del produttore Saildrone. In totale, sono stati prodotti cinque diversi droni oceanici. «Sono uno strumento fondamentale per acquisire la conoscenza necessaria per prevedere le tempeste», spiega con una nota il NOAA, «i dati di questa missione potrebbero consentirci di ridurre le perdite umane, grazie ad una maggiore capacità di prevedere gli uragani in tempo e ottimizzare le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza».

Il drone funziona grazie ad una vela appositamente progettata per resistere alle intemperie e consentire la navigazione in condizioni estreme: il drone può navigare senza affondare anche in presenza di onde alte 15 metri e una velocità del vento sopra i 190Km/h.

Il drone è in costante comunicazione con il NOAA, a cui fornisce dati sulla velocità e la direzione del vento, sulla pressione atmosferica e sulla temperatura.