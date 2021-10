James Bond: Alfred Hitchcock stava per dirigere un film dedicato a 007

Cosa ve ne sarebbe parso di un film su James Bond diretto da Alfred Hitchcock? Il progetto si sarebbe potuto realizzare se certe situazioni ed esigenze si fossero trovate a coincidere. Questo perché quando Ian Fleming, dopo aver realizzato già sei libri dedicati a James Bond, voleva potare il personaggio sul grande schermo, il primo regista che ebbe in mente per l’adattamento fu Alfred Hitchcock.

Nel 1959 Hitchcock aveva già realizzato Intrigo Internazionale, un film che divenne un punto di riferimento per il genere spy-thriller. A tal punto che per il ruolo di James Bond venne considerato anche Cary Grant, protagonista proprio di Intrigo Internazionale.

Il motivo per cui Hitchcock però non accettò di dirigere il primo film su James Bond fu perché il regista aveva in mente di lavorare ad un progetto diverso, di altro genere, che poi sarebbe diventato Psyco. Sembra che Fleming inviò al popolare regista inglese la sceneggiatura di Thunderball, anche se non è chiaro se Hitchcock ebbe veramente occasione di leggerla. I due, tra l’altro, non s’incontrarono mai.

Un film di James Bond diretto da Alfred Hitchcock è forse uno dei più grandi “what if…” della storia del cinema, un qualcosa comunque suggestivo da immaginare.