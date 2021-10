Harley Quinn vs. Harley Quinn: HBO Max mette a confronto le versioni live action e animate

Il “Cupido del crimine”, Harley Quinn, diventato molto popolare negli ultimi anni grazie all’interpretazione sul grande schermo di Margot Robbie nei due Suicide Squad e in Birds of Prey, è un personaggio sfaccettato, nato nella serie tv animata di Batman degli anni ’90 ma successivamente traslato in tutti i media e con varie interpretazioni, come le due proposte da HBO Max in questo video.

Naturalmente parliamo di quella live action interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e in The Suicide Squad – Missione suicida, così come quella animata della serie tv omonima in onda dal 2019. Curiosamente, la versione più sboccata e “per adulti” è quella a cartoni, attualmente!

