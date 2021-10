Halloween: Jason Blum vorrebbe produrre altri film della saga dopo Halloween Ends

Jason Blum ha ancora voglia di produrre film dedicati alla saga di Halloween, a tal punto che il produttore ha dichiarato che sarebbe pronto a realizzare nuovi lungometraggi della saga anche dopo Halloween Ends. Riprendiamo quindi le parole del produttore rilasciate a Comicbook.com.

Ecco cosa ha dichiarato Jason Blum:

Abbiamo fatto un accordo per tre film, una sorta di matrimonio per tre pellicole con Michael Myers. Ma mi piacerebbe estendere questa cosa. Se Malek Akkad fosse d’accordo io vorrei proseguire. Però siamo molto impegnati a realizzare Halloween Ends, e vogliamo fare in modo che sia un qualcosa di spettacolare. Questo è il nostro compito più prossimo e vogliamo realizzarlo al meglio. Per ora, quindi, non ci sono piani per fare un nuovo film dopo la realizzazione del terzo.