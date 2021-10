Amazon: per i regali basta numero di telefono o email, l’indirizzo non sarà più richiesto

Amazon testa una nuova funzione per mandare regali ad amici e conoscenti: basta avere la loro email o il loro numero di telefono, non è necessario conoscere l’indirizzo. Per il momento il servizio è un’esclusiva degli abbonati ad Amazon Prime ed è attivo esclusivamente negli Stati Uniti.

L’idea alla base dell’iniziativa è che non sempre si conosce precisamente l’indirizzo di residenza della persona a cui si vuole fare un regalo. Il destinatario riceverà quindi una notifica per email o SMS che lo avverte che c’è un regalo in attesa per lui. Sarà suo compito inserire l’indirizzo di consegna.

Amazon non preleva i soldi dell’acquisto finché il destinatario non completerà l’operazione accettando il regalo e inserendo il suo indirizzo. Se l’operazione non viene completata entro i tempi fissati da Amazon, molto semplicemente verrà annullata e Amazon non addebiterà nulla sulla carta del cliente.

In caso non lo abbia già, il destinatario del regalo dovrà anche creare un account su Amazon, anche se l’abbonamento a Prime non è richiesto per ricevere il dono. Bisognerà anche premurarsi di verificare che l’oggetto che si vuole regalare sia coperto dal nuovo servizio.