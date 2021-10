Oculus Go potrà rivivere: in arrivo una build sbloccata

Facebook ha confermato che presto una build sbloccata dell’Oculus Go verrà resa disponibile, anche se non abbiamo ancora tutti i dettagli in merito a questa.

Facebook ha da poco annunciato una novità per un suo visore ormai scomparso dal mercato da tempo, che però pare avrà modo di avere una vera e propria seconda vita grazie agli utenti. Parliamo dell’Oculus Go, il quale – come confermato dal colosso dei social network – riceverà una build sbloccata del sistema operativo, lasciando il tutto nelle mani della community di appassionati.

Risulterà quindi possibile presto avere accesso completo alla potenza del device, che seppur meno di successo rispetto ai Quest, potrebbe avere ancora molto da dire. Questo è ormai stato abbandonato dalla compagnia in favore dei nuovi gioiellini, e si tratta probabilmente dell’ultimo tentativo di supporto verso il device.

John Carmack di Oculus ha parlato della questione alle pagine di The Verge, come riporta Engadget, spiegando che la novità è disponibile solamente per tutti gli Oculus Go, e che almeno per il momento non si applica ai Quest, con forse ulteriori cambiamenti che potranno arrivare in futuro. Stando a quanto dichiarato l’operazione è costata più fatica di quel che si potrebbe immaginare, ma c’è da dire che la compagnia per fortuna non si è scordata del suo visore, ed è riuscita a confermare l’arrivo di questa build.

Considerando quanto spiegato da Carmack, chiunque potrà aggiornare l’Oculus Go all’ultima versione, anche dopo che i server sono stati chiusi, e la possibilità resterà ovviamente concreta per i prossimi anni. Stando a quel che sappiamo, la nuova build dovrebbe essere resa disponibile direttamente sul sito di Oculus, anche se non abbiamo ancora alcuna finestra di lancio o data d’uscita.

Attualmente, pare che Facebook non abbia le idee chiare per quel che concerne la distribuzione della versione sbloccata dell’OS, e dovremo quindi aspettare ancora qualche settimana prima di poter finalmente avere modo di scoprire di più in merito.